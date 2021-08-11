شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 أهداف مميزة للدراويش فى شباك الأهلى قبل كلاسيكو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

ورصد الموقع الرسمى للإسماعيلى أشهر 10 أهداف مميزة للدراويش فى شباك الاهلى كالتالى :

• الـ 1 عوض عبد الرحمن يوم 5 فبراير 49 التى انتهت 2 / 1 بالإسماعيلية

• الـ 10 عوض عبد الرحمن يوم 4 أكتوبر 53 التى انتهت 2 / صفر بالإسماعيلية

• الـ 20 أميرو يوم 20 ديسمبر 63 التى انتهت 4 / 1 بالإسماعيلية

• الـ 30 على أبو جريشة يوم 7 أبريل 67 التى انتهت 1 / صفر بالإسماعيلية

• الـ 40 محمد حازم يوم 18 ديسمبر 85 التى انتهت 3 / 4 بالقاهرة

• الـ 50 محمد صلاح أبو جريشة يوم 1 نوفمبر 91 التى انتهت 1 / صفر بالإسماعيلية

• الـ 60 محمد صلاح أبو جريشة يوم 3 مارس 96 التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية

• الـ 70 عمرو فهيم يوم 20 مايو 2002 التى انتهت 4 / 4 بالقاهرة

• الـ 80 محمد حمص يوم 1 نوفمبر 2007 التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية

• الـ 90 الغانى إيمانويل بناهينى يوم 24 يونيه 2016 التى انتهت 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة