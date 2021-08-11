شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز غير محسومة فى تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى بقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم النادى الأهلى فى التاسعة مساء الأربعاء، بنظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى قائمة الأهلي التي ضمت 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

وهناك 3 مراكز لم يستقر موسيمانى عليها في تشكيل مباراة الإسماعيلى نستعرضها في التقرير التالى..

ثنائى الدفاع

يمتلك موسيمانى أكثر من اختيار في خط الدفاع على الرغم من غياب بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا، لتواجد أكثر من لاعب جاهز للمباراة، فمن الممكن أن يلعب بأيمن أشرف وياسر إبراهيم، أو أيمن أشرف بجوار رامى ربيعة، أو ثنائى مباراة سيراميكا بالدفع برامى ربيعة وياسر إبراهيم.

الظهير الأيمن

يعود أكرم توفيق لقائمة النادى الأهلى من جديد بعد غياب فترة للمشاركة مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو، ليزاحم محمد هانى على مركز الظهير الأيمن، وسيكون الكلمة للجنوب أفريقي فهل يدفع بأكرم توفيق أو الاستمرار بمحمد هانى أمام الدراويش.

الجناح الأيسر

آخر المراكز التي لم تحسم أيضا هو الجناح الأيمن الذى يلعب فيه محمود كهربا في المباريات السابقة، إلا أن عودة طاهر محمد طاهر تمنح موسيمانى خيارا جديدا فهل يستمر كهربا أم يطيح به طاهر من التشكيل.