بسبب الإنذار الثالث.. الزمالك يفقد بنشرقي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تأكد غياب الدولي المغربي أشرف بنشرقي عن الزمالك في مباراته المقبلة في الدوري أمام الإسماعيلي بسبب حصوله على الإنذار الثالث الذي يتطلب الإيقاف في المباراة التالية.

وقال منتصر الرملاوي إداري الفريق الأبيض للموقع الرسمي لناديه إن الإنذار الذي حصل عليه بنشرقي أمام الاتحاد السكندري في الظهور الأخير كان الإنذار رقم 3.

وفند الرملاوي إنذارات الأسد المغربي قائلاً :"الإنذار الأول كان أمام الأهلي، والثاني أمام الانتاج الحربي، وجاء الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري.

الزمالك يلعب السبت المقبل أمام الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز.