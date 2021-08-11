طبيب الزمالك يكشف ما فعله شيكابالا وعلاء.. وأسباب التفوق البدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، أسباب التفوق البدني الذي لدى لاعبي فريق القلعة البيضاء، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود علاء لاعبا الفريق.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "المعسكر كان هدفه الاستعداد للمباريات القادمة، وأنه معسكر إعدادي أيضا، وأشكر اللاعبين على تحملهم للعمل خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "كنا نعمل على فترتين، وفي بداية المعسكر استطعنا تأهيل شيكابالا وحازم إمام، وحصل إصابة عبارة عن كدمة لشيكابالا ومحمود علاء، واطمئننت عليهم، وكنت أريد إراحتهم ولكنهم رفضوا، وهذا يدل على رجولتهم ورغبتهم في اللعب والمشاركة".

واختتم طبيب الزمالك: "لدينا بعد فني صحي للاعبين، والمكان الذي تناولنا فيه الطعام كان مغلق لنا فقط، وكنا ننظم كل شيء، ولدينا القدرة لفعل كل شيء بشكل علمي، وكان يجب أن نفعل ذلك للترفيه على اللاعبين من الناحية النفسية".