تقرير.. كيف ضم سان جيرمان 5 نجوم مقابل 70 مليون فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أشعل باريس سان جيرمان الفرنسي موسم الانتقالات الصيفية بالتعاقدات التي قام بها، بصورة تجعلك تتخيل أنه الوحيد الذي أبرم تعاقدات بسبب قوة ومثالية الصفقات التي أقدم عليها فريق العاصمة الفرنسية.

لكن نجاح باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعبيه الجدد لم يكن بناء على نفقات ضخمة أو مفاوضات معقدة مع الأندية الأخرى، فقد حصل على 5 لاعبين من الصف الأول مقابل 70 مليون يورو فقط، بسبب الاعتماد على صفقات الإنتقال الحر، واغراء اللاعبين برواتب كبيرة.

بدأ باريس سان جيرمان بالتعاقد مع جانلويجي دوناروما، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ايه سي ميلان، في صفقة تبدو مثالية للفريق الفرنسي، بل أنه لم يتكلف راتبًا ضخمًا وفقًا لما جاء في تقارير وسائل الإعلام الفرنسي.

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن دوناروما رفض عرضًا بقيمة 8 مليون يورو من النادي الإيطالي، وقبل بـ7 مليون مع فريق باريس سان جيرمان، يمكن أن تصل إلى 10 مليون بإجمال الحوافز حسب الأداء في كافة البطولات.

وسيحصل دوناروما على راتب أقل من الحارس الكوستاريكي في باريس سان جيرمان كيلور نافاس.

وأتم باريس سان جيرمان بعد ذلك صفقة من مدينة ميلان أيضًا، بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر، وتفوق باريس سان جيرمان على تشيلسي في عملية المفاوضات حيث استطاع أن يدفع 70 مليون يورو للحصل على اللاعب.

وسيتقاضي حكيمي راتب سنوي قدره 8 مليون يورو مع باريس سان جيرمان، لدعم مركز المدافع الأيمن.

أما جيني فينالدوم لاعب المنتخب الهولندي، فقد انضم إلى الفريق بعدما ذكرت التقارير أنه في الطريق إلى برشلونة، غير أن الأمر اختلف في أيام قليلة وأدار لاعب ليفربول الحر وجهه عن كتالونيا واتجه لفرنسا.

وسيحصل فينالدوم على قرابة 10 مليون يورو سنويًا مع باريس سان جيرمان، خالصة الضرائب وفقًا لتقارير صحيفة "دي تليجراف" الهولندية، وهو ما يقترب من ضعف الراتب الذي عرض عليه من جانب برشلونة.

أما سيرجيو راموس، فقد حصل على العقد الذي رفض ريال مدريد توفيره له، ليتم التعاقد مع اللاعب مقابل 10.5 مليون يورو خالصة الضرائب، لموسمين، بينما ريال مدريد عرض عليه تجديد موسم واحد مع خصم 10% من العقد بسبب تداعيات كوفيد-19 الاقتصادية.

وجاء الدور على ميسي، الذي يمكن وصفه بأنه أهم صفقة في القرن الـ21، حيث ضم البرغوث الأرجنتيني في صفقة انتقال حر، بعد فشل التوصل لاتفاق مع برشلونة حول التجديد.

وتضاربت التقارير غير أن اللاعب سيحصل على 40 مليون يورو سنويًا خالصة الضرائب، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.