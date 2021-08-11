مشاهدة مباراة عمان وكولوبارا في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات تصفيات كأس العالم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة عمان وكولوبارا ضمن تحضيرات الأحمر للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم، في إحدي مباريات اليوم 11 أغسطس 2021.

يخوض منتخب عمان الأول أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي الذي يقام في صربيا، حيث يلتقي مع فريق كولوبارا الصربي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز في صربيا.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب سلطنة عمان وكولوبارا الودية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

ويواصل المنتخب العماني منذ وصوله صربيا تدريباته اليومية من أجل مواجهة منتخب اليابان في اللقاء الأول الذي يقام يوم 2 سبتمبر المقبل ضمن إطار منافسات المرحلة الأولى من مباريات الحسم في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة الصعبة، سيكون المنتخب العماني على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه السعودي يوم 7 سبتمبر.

ويسعى منتخب عمان بقيادة المدرب الكرواتي “برانكو إيفانكوفيتش” للاستفادة من معسكر صربيا في رفع معدل اللياقة البدنية وتعزيز الجوانب الفنية، بالإضافة إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين من أجل الوقوف على التشكيلة الأساسية قبل مواجهة اليابان.

منتخب سلطنة عمان ترشح إلى المرحلة الثالثة مع مدربه الكرواتي الجديد برانكو إيفانكوفيتش برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخساراتين أمام المنتخب القطري الذي شارك كضيف شرف بهدف التحضير للمشاركة في المونديال بصفته صاحب الأرض والضيافة.

وسيختتم منتخب عُمان مبارياته في هذه التصفيات يوم 29 مارس 2022 بمواجهة الصين، وذلك بعد 5 أيام فقط من مواجهة منتخب فيتنام المتطور في الآونة الأخيرة.

عمان 0-0 كولوبارا

مباراة ودية (تحضيرات عمان لتصفيات المونديال)

صربيا

تنطلق بعد قليل

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة عمان وكولوبارا..

يمكنكم متابعة المباراة دقيقة دقيقة من خلال تحديث هذه الصفحة كل 5 دقائق..

تشكيلة منتخب عمان الاساسية اليوم

فايز الرشيدي

علي البوسعيدي – جمعة الحبسي – فهمي بيت دوربين – أمجد الحارثي

حارب السعدي

زاهر الأغبري – عبد الله فواز

صلاح اليحياني

عبد العزيز المقبالي – محسن الغساني