مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة الاتحاد والفيحاء ضمن الجولة الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021.

ينقل بث المباشر مباراة الاتحاد والفيحاء على قناة Ssc1 hd المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتقام مواجهة الاتحاد والفيحاء في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي الاتحاد إلى تحقيق الانتصار على الفيحاء، وتفادي سيناريو الموسم الماضي عندما خسر في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي 2020/2021، أمام نادي الاتفاق بنتيجة (2-1).

وبشكلٍ عام، سيستهدف الاتحاد بقيادة مدربه فابيو كاريلي المنافسة على تحقيق لقب الدوري السعودي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف الشباب وخمس نقاط عن البطل الهلال.

في المقابل، سيسعى نادي الفيحاء الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، من أجل إعطاء لاعبيه دفعة معنوية قوية لمواصلة رحلة البقاء، ولما لا احتلال مركز متقدم في جدول الترتيب.