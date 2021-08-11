مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي في قمة مباريات اليوم الاربعاء 11 أغسطس 2021 في الدوري المصري لحساب الجولة الـ 29.

يخوض الاهلي مباراة هامة ومرتقبة على ستاد الاسكندرية أمام الاسماعيلي، وعينه على تحقيق الفوز من أجل استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من غريمه الزمالك بعدما حقق فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 يوم أمس لصالح نفس الجولة.

ويدخل الاهلي مباراة اليوم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، حصدهم المارد الأحمر من 19 فوز، وسبع تعادلات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا كأقوي خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه 22 هدف.

على الجانب الآخر يحتل الاسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، جمعهم الدراويش من 9 انتصارات، و9 تعادلات، وتعرض الفريق لعشرة هزائم.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والاسماعيلي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري هذا الموسم قد انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة سجلهما المغربي بدر بانون من ضربة جزاء وصلاح محسن، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 10 مارس 2021 على ملعب برج العرب بالاسكندرية.