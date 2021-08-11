مشاهدة مباراة الوحدات والرمثا في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021، لحساب الجولة الـ 13.

يحتضن ملعب الأمير هاشم بمدينة رمثا قمة الجولة الـ 13 في الدوري الاردني للمحترفين بين حامل اللقب والمتصدر الوحدات ومضيفه الرمثا ثالث الترتيب.

يدخل الفريق الضيف الوحدات مباراة اليوم في صدارة جدول تريب الدوري الاردني برصيد 29 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

وسيسعي المارد الأخضر اليوم لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الاردني للمحترفين من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب الذي يتقاسمه معه السلط بنفس الرصيد لكن الأخير لعب مباراة زائدة.

على الجانب الآخر يحتل الرمثا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 24 نقطة، حصدهم الفريق من 12 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتعرض لهزيمتين.

ويطمح اليوم الرمثا في عركلة الوحدات واقتناص الثلاث نقاط والاقتراب من مراكز المقدمة اذا ما أراد الفريق مواصلة المنافسة على لقب الدوري الأردني.

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والرمثا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والاردن، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الوحدات والرمثا في الدوري القناة الرياضية الاردنية بصوت المعلق الرياضي “عماد قطيش”، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري الاردني، قد شهد فوز الرمثا 2-1 في لقاء الذهاب، وبنفس النتيجة فاز الوحدات في لقاء الإياب.