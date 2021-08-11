مشاهدة مباراة الفيصلي والبقعة في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيصلي والبقعة في الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021.

يستقبل استاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية في الاردن، مباراة الفيصلي والبقعة في الجولة 13 بـ الدوري الاردني، وينقل البث المباشر على قناة الاردن الرياضية بصوت المعلق الرياضي “حسين الوهادنة”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والبقعة، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية والاردن.

تلقى نادي الفيصلي الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات أمام نادي سحاب ضمن الجولة الماضية، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن صدارة ترتيب الدوري الاردني لصالح المتصدر “الوحدات”.

ويتواجد الفيصلي في المركز الرابع وفي رصيده 23 نقطة، جمعها من 12 مباراة، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 2، وخسر في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، ودخل مرماه 13.

في المقابل، لم يعرف فريق البقعة طعم الانتصار أو التعادل منذ بداية الموسم في الدوري الاردني، حيث تلقى 12 هزيمة متتالية، ودخل مرماه 32 هدفًا، كأضعف خط دفاع، وسجل لاعبوه 5 أهداف كأضعف خط هجوم.