لماذا اختار ميسي رقم "30" مع باريس سان جيرمان؟

المنامة - ياسر ابراهيم - خلال ساعات بعد تقديم فريق باريس سان جيرمان -رسميا- نجمه الجديد ليونيل ميسي؛ نفد قميص "الساحر الأرجنتيني" رقم "30" من المتاجر الرسمية للنادي الباريسي.

وانتشرت صور وفيديوهات تظهر أن ميسي سيرتدي رقم "30" خلال تواجده مع النادي الباريسي في العقد الذي وقعه ويمتد لعامين مع وجود بند يسمح بتجديد التعاقد لعام ثالث.

والرقم "10" -الذي ارتبط لأكثر من عقد من الزمن بالساحر الأرجنتيني- يرتديه -في سان جيرمان- النجم البرازيلي نيمار، صديق ميسي، حيث اختار الأخير رقم "30"، وهو الرقم الأول الذي ارتداه في أولى مبارياته مع فريق البرسا.

وبالعودة إلى الوراء، نذكّر بأن ميسي ارتدى الرقم "30" في بداياته مع برشلونة (2004-2006) ثم الرقم "19" (2006-2008) قبل أن يرتدي الرقم "10".

واللافت أن برازيليا آخر هو رونالدينيو كان يرتدي رقم "10" عندما كان ميسي في بداياته مع برشلونة.

ويبدو أن ميسي، أراد أن يدشن مرحلة جديدة من مسيرته الكروية؛ ولهذا قرر أن يبدأها برقم استهل فيه حياته الكروية مع البرسا.

وبغض النظر عن رقم القميص الذي يرتديه ميسي (34 عاما)، فإنه قال "متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان. كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية.. أدرك مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا.. أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والجماهير، وأتطلع للخروج إلى أرض الملعب في حديقة الأمراء".

المصدر : ماركا