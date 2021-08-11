شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يخاطب ستاد برج العرب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب نادى فاركو مسئولي ستاد برج العرب بالإسكندرية للموافقة على استضافة مباريات الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد.

يخوض فريق فاركو، بقيادة مجدى عبد العاطى، أولى مبارياته الودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد حينما يواجه مياه البحيرة عصر غداً الخميس.

واستأنف فريق فاركو تدريباته الجماعية مساء السبت الماضى استعدادًا للموسم الجديد ، وخاض الفريق مرانه تحت قيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني على ملعب نادي أليكس ويست بالإسكندرية.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.