شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يبحث عن تعزيز صدارته لصناع الأهداف بالإيجبشين ليج فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويتربع التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي على عرش أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى الدوري المصرى هذا الموسم برصيد 10 تمريرات سحرية ويليه عمرو الحلوانى لاعب أسوان برصيد 8 تمريرات، وفى 25 يوليو 2016 بدأت رحلة على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير فى فصولها الجميلة.

الأهلي يسعى لتمديد تعاقد على معلول والذى ينتهى في صيف 2022 وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه حالياً مع الفريق، بعدما أصبح من أهم الأسلحة الحمراء التى يعول عليها الاهلى كثيرا.

إجمالا خاض معلول مع الاهلى 161 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 48 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الافريقى مرة، بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

فيما شارك معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة بإجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا.

واجمالا شارك معلول فى 347 مباراة مع الأهلى والصفاقسى طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 30208 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 64 هدف وصنع 91 هدف وتلقى 43 انذار وكارت أحمر وحيد.