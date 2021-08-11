شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى لـ"سيمو" بعد صدمة الصليبي: ستعود أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاعب الفريق عبد السميع محمد "سيمو" بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الزمالك بالأمس.

وكتب صفحة الاتحاد: "خالص تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للاعبنا عبد السميع إبراهيم " سيمو " لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي أصيب بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة نادى الزمالك التي أقيمت أمس.. ستعود أقوى وننتظرك من جديد لتدافع عن ألوان زعيم الثغر".

وأعلن الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق تشخيص الاصابة قطع فى الرباط الصليبى وسوف يُجرى الجراحة خلال أيام.

وكان اللاعب أصيب فى إحدى الكرات المشتركة، وتم تشخيص الحالة بقطع فى الرباط الصليبى، ما يعنى غياب اللاعب لفترة طويلة لن تقل عن 6 أشهر.

ويستعد الفريق بدون راحة لمباراة وادى دجلة ضمن مباريات الاسبوع 30 والمقرر لها يوم الجمعة المقبل فى التاسعة مساء، حيث يخضع اللاعبين لاستشفاء اليوم الأربعاء بمقر النادى بالشاطبى.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غال وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83.