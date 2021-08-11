شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم 5 أهلاوية مع إيهاب جلال قبل مواجهة الاسماعيلى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الإسماعيلي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ29 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الإسماعيلي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

وسبق لخمسة من نجوم الاهلى التألق تحت القيادة التدريبية لإيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى وجاءت أرقامهم وفقاً للموقع الرسمى للدراويش كالتالى :

حمدى فتحى

لعب حمدى فتحى 12 مباراة ”فى الدورى العام” بواقع 1047 دقيقة صنع هدفين تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال وقت توليه تدريب انبى.

محمد مجدى أفشة

لعب أفشة 11 مباراة ”10 فى الدورى العام و1 فى كأس مصر” بواقع 894 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفين تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال وقت توليه تدريب انبى.

حسين الشحات

لعب حسين الشحات 75 مباراة ”65 فى الدورى العام و3 فى كأس مصر و7 فى كأس الكونفدرالية” بواقع 5322 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع 13 هدفًا (بعيدًا عن لقاءات أفريقيا فى صناعة الأهداف) تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال وقت توليه تدريب مصر المقاصة.

محمود وحيد

لعب محمود وحيد 51 مباراة ”45 فى الدورى العام و2 فى كأس مصر و4 فى كأس الكونفدرالية” بواقع 4003 دقائق، سجل 5 أهداف صنع 4 أهداف (بعيدًا عن لقاءات أفريقيا فى صناعة الأهداف) تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال وقت توليه تدريب مصر المقاصة.

صلاح محسن

لعب صلاح محسن 12 مباراة ”11 فى الدورى العام و1 فى كأس مصر” بواقع 1010 دقائق، سجل 7 أهداف وصنع هدفين تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال وقت توليه تدريب انبى.