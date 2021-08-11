شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى فى جميع المسابقات قبل كلاسيكو الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

وقبل مباراة الليلة نستعرض تاريخ لقاءات الفريقين في جميع البطولات سواء المحلية أو القارية..

لعب الفريقان 137 مباراة، فاز الأهلى في 71 مباراة مقابل 29 للإسماعيلى وتعادلا في 37 لقاء، سجل الدراويش 116 هدفًا بينما أحرز الأحمر 205 أهداف.

الدورى العام

لعب الفريقان 114 مباراة، فاز الأهلى في 59 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 33 لقاء، سجل الأهلى 168 هدفا مقابل 92 للدراويش.

داخل ملعب الإسماعيلى.. فاز الإسماعيلى 16 مرة وتعادلا فى 17 وفاز الأهلى 23 مواجهة.

ملعب الأهلى.. فاز الإسماعيلى في 5 وتعادل 16 وفاز الأهلى 34 مباراة.

مباريات فاصلة

فاز الاهلى مرتين وفاز الاسماعيلى مرة وسجل المارد الاحمر 5 أهداف وسجل الدراويش مثلهم

كأس مصر

لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلى 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا.

السوبر المصرى

لعبا مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 1/1، وفاز الأهلى بضربات الترجيح 4/ 2، والتي أقيمت يوم 9 أغسطس 2007.

البطولات الأفريقية

تواجه الفريقان في 4 مباريات فاز الأهلى في مباراتين بينما فاز الإسماعيلى مباراة وتعادلا في لقاء واحد.

البطولة العربية

لعب الفريقان مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة.