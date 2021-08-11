بعد فوز الأبيض على الاتحاد.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في صراع الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر الزمالك، قمة الدوري المصري، بعد فوزه الصعب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من المسابقة.

وافتتح التسجيل للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية في الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

وسجل هدف الزمالك القاتل محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية التي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسه قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

وبذلك تصدر الزمالك ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 67 نقطة من 29 لقاء، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي والاسماعيلي الليلة.

وبحسب لائحة لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن هناك مجموعة من المحددات التي يتم اللجوء لها في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

هذه المحددات هي:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف عن إجمالي المباريات.

الأهداف المسجلة في جميع المباريات.

وكانت مباراة القمة الأولى في أرض الزمالك، وانتهت بخسارته بهدفين لهدف، أما المباراة الثانية فكانت في أرض الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

يشير ذلك إلى أنه في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط، فإن النادي الأهلي سيفوز بالدوري بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويتبقى للأهلي والزمالك 6 مباريات لكل منهما في الدوري هذا الموسم.

مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي مواجهة كل من "الإسماعيلي- إنبي- طلائع الجيش- المصري- الجونة- أسوان".

مباريات الزمالك

يتبقى للزمالك مواجهة كل من "الإسماعيلي- وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا- الإنتاج الحربي- البنك الأهلي".

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد

1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 64 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- سموحة 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- الجونة 37 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- الإسماعيلي 36 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي 28 نقطة.

16- أسوان 26 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

1- محمد شريف، (الأهلي)، في المركز الأول برصيد 18 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، (سيراميكا كليوباترا)، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، (الزمالك)، في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

4- عمر كمال (المصري) في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

5- أحمد سمير (طلائع الجيش)، في المركز الخامس برصيد 11 هدفا.

6- يوسف أوباما (الزمالك) رامي صبري (إنبي ) وعمرو جمال (طلائع الجيش) ومصطفى فتحي (سموحة)، فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، في المركز السادس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.