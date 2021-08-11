شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخوض تدريبات خاصة فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي عصر اليوم الأربعاء.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز أمس على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس على ملعب النادى استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى.

من ناحية أخرى يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجراء بعض التبديلات في تشكيل الفريق امام الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى ، بعد تألق بعض اللاعبين الذين لا يحصلون علي فرصة مؤخرا، وكذلك لرغبته في تدوير اللاعبين داخل الملعب منعا لتعرضهم للارهاق في ظل ضغط المباريات الأخيرة بالدورى.

ومن المنتظر ، أن يعود محمد أبو جبل لحراسة مرمي الزمالك عقب ظهور جنش بمستوي متذبذب في مباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، ونفس الأمر بالنسبة لمحمود علاء الذي قد يعود للتشكيل الأساسي مرة أخرى علي حساب محمد عبد الغني ، فيما يبحث كارتيرون إمكانية عودة أوباما للتشكيل الأساسي علي حساب شيكابالا .

في سياق مختلف أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

وأكد كارتيرون أن مباراة الاتحاد السكندري كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.