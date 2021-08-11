شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب موقف رديف القطبين فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو المقاولون العرب موقف نجوم الدكة في القطبين من الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي القادم للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون أجل ملف الصفقات الجديدة بشكل مؤقت حتى الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري.

وشدد عادل على أن المقاولون لن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق وفي مقدمتهم محمد مجلي لاعب وسط الفريق، بعدما ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.

ويدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، معسكراً مغلقاً اليوم الأربعاء، بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة الجونة والمقرر إقامتها غد الخميس ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وعاد فريق المقاولون من الإسكندرية مساء الأحد، عقب خوض مباراة المصري، ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لتدريبات استشفائية لتأهيلهم للقاء الجونة.

كانت مباراة الدور الأول بين المقاولون والجونة قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ورصد نادي المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم للفوز في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام، واستهدف المقاولون تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم بعد تراجع النتائج مؤخراً والابتعاد عن دائرة الهبوط.

وعقد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.

وشدد عادل، على أهمية الفوز في اللقاءات المرتقبة للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.