شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يضع روشتة فوز الأهلى على الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، أن المنافسة على مسابقة الدوري العام بين الأهلي والزمالك ستظل قائمة حتى المباراة الأخيرة في الموسم، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": الإسماعيلي فاز على الأهلي في استاد القاهرة، والأهلي هزم الدراويش في عقر دارهم في الاسماعيلية، واللقاء لا يخضع لتوقعات، مثل مباراة الأمس بين الاتحاد والزمالك، وعامل الضغط سيشكل فارق كبير، لأن إيهاب جلال سيعمل على استغلال هذا العامل، ويلعب على اللياقة البدنية ويؤخر الهدف، والمباراة ستضم الكثير من التفاصيل الصغيرة.

أضاف: موسيماني قد يغير طريقته أمام الإسماعيلي، وهذا حدث أمام وادي دجلة، عندما دفع بلاعب وسط ثالث لغلق المساحات مع تقدم الأهلي، وإيهاب جلال من المدربين الذي يميلون إلى الاستحواذ وقد يغير موسيماني طريقته لغلق المساحات، وقد يعتمد على استغلال بطئ دفاع الإسماعيلي في الاختراقات عن طريق محمد شريف وحسين الشحات.

واصل: من الصعب التكهن بنتيجة اللقاء، لأن كل مدربين الأهلي يلعبون أمام الأهلي والزمالك باستراتيجية خاصة، والمنافسة على الدوري ستظل مستمرة حتى الأسابيع الأخيرة.

ويدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهما إنذاران هما محمد شريف وعمرو السولية، وفى حال حصولهما على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة انبى السبت المقبل، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.