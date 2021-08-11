شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أسباب تفضيل بيرسى تاو الانضمام للأهلى على البقاء فى البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بيرسى تاو نجم منتخب جنوب أفريقيا من الظهور رسميًا بقميص النادي الأهلي بعدما نجح حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في إتمام اتفاقه مع برايتون الإنجليزي لضم المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، و الذى يتبقى في عقده مع فريقه موسمًا واحدًا، وقبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، تحدث مصدر مقرب من اللاعب لصحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية عن خطوة اللاعب الجديدة وأسباب رحيله عن الدوري الإنجليزي والعودة إلى القارة السمراء وتحديدًا من بوابة الدوري المصري.

أكد المصدر أن انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي ستكون خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية وأوضح قائلا: "اللاعب ينظر الآن إلى مسيرته بشكل صحيح، وهو الاهتمام بالجانب المادي خاصة وأنه بلغ السابعة والعشرين من عمره في الوقت الذي يبدو فيه خارج حسابات مدرب برايتون جراهام بوتر مع عدم وجود أي علامات لإمكانية تجديد عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل."

وتابع قائلا: "يجب أن تكون أولوية بيرسى تاو حاليا هي الضمان المالي في الوقت الذي يبدو فيه أن برايتون يريد البيع لاسترداد أموال ضمه والتي بلغت حوالي 3.5 مليون دولار عندما انضم قبل 3 سنوات من صنداونز."

وأضاف: "من ضمن أسباب رحيله أيضًا هو أنه لا يتقاضى راتبًا متوافقًا مع لاعبي الدوري الإنجليزي، وراتبه في الأهلي سيكون أفضل مما يحصل عليه في برايتون بعد خصم الضرائب."

ويحصل تاو على 30 ألف إسترليني أسبوعيًا أي ما يعادل 1.5 مليون إسترليني سنويًا وبعد خصم الضرائب التي تصل إلى 45% في المملكة المتحدة ويحصل على صافي يقدر بحوالي 837 ألف أسترليني أي ما يعادل 1.1 مليون دولار. (تعرف على تفاصيل عقد بيرسي تاو مع الأهلي)

وتابع قائلا: "كأس العالم للأندية ليست عاملاً لحسم قرار تاو. لكن من الجميل المشاركة في تلك البطولة، لكن الحقيقة هي أن الأوروبيين لا يأخذونها على محمل الجد." وأضاف: "الدوري المصري على قدم المساواة مع الجنوب أفريقي، واللاعبون أفضل من الناحية الفنية بشكل عام هناك في مصر، فهو سريع وبدني والأهلي عمومًا يؤدي بشكل جيد باستمرار لأن لديهم القوة المالية إلى حد بعيد ".

واختتم تصريحاته قائلا: "مصر مكان جيد للعيش وسيكون أفضل لللاعب من الانتقال إلى السعودية على سبيل المثال، والأهلي نادي عملاق بلا شك."