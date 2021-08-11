11 مباراة نارية تحسم صراع الأهلى والزمالك بالدورى المصرى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يراهن الأهلى على الفوز على الإسماعيلى الليلة لاستعادة قمة الدورى والتساوى مع الزمالك، ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 68 الذى حقق فوزاً غالياً على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

يتفوق الأهلى على الزمالك بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز فى مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل فى مباراة العودة بهدف لكل فريق.

يتبقى للزمالك 5 مباريات مع "الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

ويتبقى للأهلى 6 مباريات مع "الإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".



11 مباراة نارية تحسم صراع الأهلى والزمالك بالدورى المصرى



مباريات الأهلى



مباريات الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى

- الإسماعيلى ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية فى السابعة مساءً.

- الزمالك ضد وادى دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة فى التاسعة مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد فى التاسعة مساءً.

- الزمالك ضد الإنتاج الحربى أحد يومى 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

البنك الأهلى ضد الزمالك أحد يومى 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري:

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة مع الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان مع الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.