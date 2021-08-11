شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الإسماعيلى..من يحسم قمة الـ626 مليون جنيه فى الايحيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء صوب ستاد الاسكندرية لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في قمة الـ626 مليون جنيه مصري، بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي حيث يبلغ قيمة النادى الأهلى تسويقيا نحو 26.40 مليون يورو بما يعادل 486 مليون جنيه مصرى، بينما يبلغ قيمة الإسماعيلى 7.63 مليون يورو وهو ما يعادل 140 مليون جنيه، ويعد محمد الشناوي أعلي لاعبي النادي الأهلي تسويقياً بقيمة 2.5 مليون يورو، بينما يعد التونسى فخر الدين بن يوسف الأعلي تسويقياً في الإسماعيلي بـ800 ألف يورو.

ويراهن الاهلى على الفوز على الاسماعيلى الليلة لاستعادة قمة الدورى والتساوى مع الزمالك، لكن أفضلية المواجهات المباشرة والأهداف لصالح المارد الأحمر.

ويتبقى للأهلى 6 مباريات مع "الإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 5 مباريات مع "الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".