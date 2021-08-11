شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبأ الصدام الثامن للأهلى والإسماعيلى فى شهر أغسطس بالايجيبشن ليج ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة الإسماعيلى مع الأهلى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الاربعاء، ضمن مباريات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز باستاد الإسكندرية.

وخاض الإسماعيلى مع الأهلى 7 مباريات فى شهر أغسطس الجارى، فاز الدراويش فى لقاء وتعادل 4 وخسر 2، وله 7 اهداف وعليه مثلها وحقق كلين شيت فى مباراتين وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

الدورى العام ..

* يوم 30 أغسطس 96 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 21 أغسطس 98 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى )

كأس مصر ..

* يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1

* يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 ” محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 ”

السوبر المصرى ..

* يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

دورى أبطال افريقيا ..

* يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة ” محمد محسن أبو جريشة “.