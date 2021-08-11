شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجتمع بعمر كمال لاتمام انتقاله فى الموسم الجديد.. والأهلى يطلب الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مسؤولو نادى الزمالك جلسة ودية خلال الساعات المقبلة مع عمر كمال عبد الواحد نجم النادى المصري البورسعيدى ، من أجل إنهاء الإتفاق علي انضمام اللاعب لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد للدورى، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الجاري وإحرازه 12 هدفا مع الفريق البورسعيدي .

علم ”الخليج 365” أن النادى الاهلى دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق في الموسم الجديد ولكن مسؤولو الفريق الأحمر طلبوا من اللاعب الانتظار لنهاية بطولة الدورى وحسم التعاقد معه.