7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،10 لاعبين مهددون بالغياب عن الإسماعيلى أمام الزمالك قبل مواجهة الأهلى ، وصول البعثة المصرية من أولمبياد طوكيو على 3 أفواج غداً .

اتحاد الكرة: اللاعب السورى أجنبى فى الدورى المصرى بداية من الموسم المقبل

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه بداية من الموسم المقبل 2021 /2022 سيتم معاملة اللاعب السورى معاملة اللاعب الأجنبى حال تعاقد أى نادٍ معه بالدورى المصرى بمختلف أقسامه.

يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى 10 لاعبين فى جعبتهم إنذار ثانى وحال حصولهم على إنذار ثالث الليلة سيتأكد غيابهم عن مواجهة الدراويش مع الزمالك المقرر لها السبت المقبل وهم "عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

المباريات الحاسمة تمنع الأهلى من تجربة العائدين من الإصابات يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فكرة الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابات في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي، من أجل تجهيزهم من جانب وتقييم موقفهم من البقاء في صفوف الأهلي أو الموافقة على رحيل البعض منهم مثل نيدفيد ومحمود من جانب آخر.

أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري.

يشارك الرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الزمالك الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدورى، فى التدريبات الجماعية للفريق غدا بعد نجاتهم من الحادث دون أى إصابات.