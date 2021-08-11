شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق أهلاوى على الدراويش فى 114 مواجهة بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

مواجهات الأهلى والإسماعيلي لها طابع خاص في قمة في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

مواجهات الأهلى والإسماعيلى تنتظرها الجماهى بمختلف الوانها لانها ذات مستوي وطابع خاص ولا ترتبط بمستوى الفريقين قبل اللقاء رغم أن الأهلى يتفوق فى عدد مرات الفوز.