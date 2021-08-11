شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال أمام الأهلى قبل الصدام رقم 13 مع الإسماعيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى لمواجهة من العيار الثقيل عندما يضرب موعدا مع النادى الأهلى فى قمة الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الاربعاء، باستاد الإسكندرية، حيث وسبق لإيهاب جلال المدير الفنى للدراويش خوض 12 مباراة أمام المارد الأحمر، فاز فى مباراة وتعادل مباراتين وخسر 9 لقاءات، وله 6 أهداف وعليه 23 هدفًا، كلين شيت مباراتين.

ولعب جلال ضد الأهلي 12 مواجهة سابقة ضد الفريق الأحمر مع فرق مصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، والمصري البورسعيدي ، وخسر جلال من الأهلي في 9 مباريات: 5 أثناء تدريبه المقاصة، و2 مع كل من المصري، ومباراة واحدة مع كل من إنبي والزمالك.

وحقق جلال فوزا وحيدا على الأهلي عندما كان مدربا للمقاصة في موسم 2015-2016 بهدف دون مقابل، بينما تعادلا في مباراتين في ظل قيادته للفريق الفيومي نفسه.

وسكنت شباك الفرق التي دربها جلال أمام الأهلي 23 هدفا، بينما أحرز لاعبوه 6 أهداف فقط.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.