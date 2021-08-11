شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس إجراء تعديلات علي تشكيل الزمالك امام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق اجراء بعض التبديلات فى تشكيل الفريق امام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى ، بعد تألق بعض اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة مؤخرا، وكذلك لرغبته فى تدوير اللاعبين داخل الملعب منعا لتعرضهم للارهاق في ظل ضغط المباريات الأخيرة بالدورى.

ومن المنتظر ان يعود محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك عقب ظهور جنش بمستوى متذبذب فى مباراتى غزل المحلة والاتحاد السكندرى، ونفس الأمر بالنسبة لمحمود علاء الذى قد يعود للتشكيل الأساسى مرة أخرى علي حساب محمد عبد الغنى ، فيما يبحث كارتيرون إمكانية عودة أوباما للتشكيل الأساسى على حساب شيكابالا .

فى سياق مختلف أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

وأكد كارتيرون أن مباراة الاتحاد السكندرى كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.

وأضاف كارتيرون بعد المباراة: "بشكل شخصى كان لدي هدف للفوز اليوم كمدرب لأنها المباراة رقم 500 بالنسبة لي، والاتحاد كان يحاول إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب أخطاء، والزمالك كان أداؤه بطيئا في الشوط الأول لكننا لعبنا الكرة السهلة في الشوط الثاني لذلك كان الأداء أسرع".

وأوضح كارتيرون: "أمر إيجابى أن نحقق الفوز مع عدم الوصول إلى المرمى كثيرا وأداء المباراة بشكل عام كان بطيئا".