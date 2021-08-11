شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يمنح فراعنة التنس الفوز على بنين فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح نجم منتخب مصر للتنس محمد صفوت الفراعنة الفوز الثانى فى مواجهة منتخب بنين "السناجب" بالمواجهة الاولى للفريقين بمنافسات المجموعة الإفريقية الثالثة لكاس ديفيز .

واستطاع صفوت التغلب على اللاعب البنينى اليكسيس بنتيجة 7/ 6 و 6/ 2" ليتقدم الفراعنة فى اللقاء 2/ صفر حيث سبق للاعب عمرو عصراوى الفوز بالمباراة الأولى للفردى.

وبتلك النتيجة ضمن منتخب مصر الفوز بالمباراة وباتت مواجهة الزوجى تحصيل حاصل فقط لن تؤثر على نتيجة اللقاء ككل .

وعقب انتهاء المباراة قام اسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس وبرفقته نائبه المهندس وليد سامى بالتوجه الى حسن العروسي كابتن الفريق واللاعبون محمد صفوت وعمرو عصراوى وادهم جابر وشريف مخلوف لتهنئتهم على الفوز باول لقاء فى البطولة .

وأثنى اسماعيل الشافعى على أداء لاعبى المنتخب وطالب ببذل المزيد من الجهد للوصول الى افضل مستوى.