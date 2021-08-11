شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذا الصدام..

س: ماموقف الاهلى والاسماعيلى فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والاسماعيلى ؟

ج:التقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 118 مباراة، ويتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 62 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

س: من يدير مباراة الاهلى والاسماعيلى تحكيمياً ؟

ج: اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاهلى والاسماعيلى مكون من :"محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كلا من سامي هلهل مساعد أول وشريف عبدالله مساعد ثان وهشام الفلال حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمود وفا عاشور حكم فيديو مساعد".

س: ماذا قدم إيهاب جلال فى مبارياته السابقة أمام الاهلى ؟

ج:سبق لإيهاب جلال المدير الفنى للدراويش خوض 12 مباراة أمام المارد الأحمر، فاز فى مباراة وتعادل مباراتين وخسر 9 لقاءات، وله 6 أهداف وعليه 23 هدفًا، كلين شيت مباراتين.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى ؟

ج:التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي ، خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق ، خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة" ، وفي الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد شريف.

س: ماهو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الاهلى ؟

ج: التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الاهلى مكون من : حراسة المرمى: محمد فوزي ، خط الدفاع: مصطفى الزناري – مروان صحراوي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي ، خط الوسط: محمد صادق – محمد عادل – أحمد مدبولي – فخر الدين بن يوسف – محمد عبد السميع، خط الهجوم: شكري نجيب