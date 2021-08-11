شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ينشر صوراً من نهاية جولة كأس أفريقيا فى شوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر صوراً من نهاية جولة كأس افريقيا فى شوارع القاهرة وعلقت قائلة :"نهاية جولة كأس أفريقيا "العاشرة" في شوارع القاهرة بالعودة مجددا إلى مقر نادي القرن بالجزيرة".

ووثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، رحلة انتقال بطولة كأس دوري أبطال افريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

موسيماني يعادل رقم التونسي فوزي البنزرتي كأكثر المدربين تتويجا بالبطولات القارية على صعيد الأندية داخل القارة الإفريقية، وحقق موسميانى 5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي، ودوري الابطال الافريقى 2021.