شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: أتمنى تعادل الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق، أنه لعب فى كل المراكز على المستطيل الأخضر باستثناء حراسة المرمى، وقال طلبة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بدأت في مركز الظهير الأيمن، وعندما لعبت في أسمنت السويس لعبت مدافع، ثم لعبت مهاجم وكنت أجيد ضربات الرأس وسجلت 9 أهداف، بعد انتقالى لسموحة لعبت مدافع ثم لاعب وسط، كل مدرب كان يوظفنى بطريقته، لذلك لعبت في كل المراكز ما عدا حراسة المرمى، وكنت أشعر أن بوسعى تقديم أفضل من ذلك، وسأتجه لمجال التدريب.

أضاف متحدثاً عن لقاء الأهلي والاسماعيلى اليوم فى الدورى: مباراة الأهلي والإسماعيلى ستكون صعبة جداً، والأهلي سيسعى لتسجيل هدف من أول دقيقة ليضمن النتيجة، وإيهاب جلال ليس من نوعية المدربين التي تميل إلى الدفاع، لذلك المباراة ستكون ممتعة، والإسماعيلى سيدخل اللقاء بدون ضغوط، وأتمنى المباراة تنتهي بالتعادل لأني زملكاوي.

واصل: تدربت مع مدربين أجانب ولم أجد أي أزمة معهم حتى لو لم يحبونى، المصري بحاجة إلى أن يقدر لاعبيه، لأنهم ينظرون إلى أبناء بورسعيد في الفريق أنهم يجب أن يلعبوا مجاناً.

أضاف: مباراة نيجيريا مع المنتخب توجت جهودي مع الزمالك، وحصلت على وعد من فيريرا بأني سألعب مع منتخب مصر بعدما غير مركزي في الزمالك، تعرضت لضغوط صعبة قبل السفر مع المنتخب بسبب الإعلام والانتقادات التي وجهت لي، واستمرت حتى تواجدي على متن الطائرة مع بعثة المنتخب، وكل لاعبي المنتخب ساندوني.

واختتم: أنقذت فرصة خطيرة وبعد ذلك محمد صلاح سجل هدف للمنتخب وكان هذا سبب في نقلي إلى مكانة أخرى، الكل ينتقد طريقة كوبر الدفاعية ولكن في تلك الفترة كانت المنتخبات قوية، وهذه الطريقة حققت نتائج طيبة، كوبر كان واقعياً ويعرف ماذا يحتاج المنتخب، وكان يبني فريق ولو كان استمر كان أفضل.