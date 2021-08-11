شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مفاجأة كبيرة قد تحدث في رحيل حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، إلى أن هناك مفاجأة في رحيل حسام حسن عن سموحة بعد دخول هداف الفريق السكندرى في دائرة اهتمامات نادى الزمالك، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: مفاجأة كبيرة قد تحدث في رحيل حسام حسن.



فرج عامر

حسام حسن، ارتبط اسمه بنادي الزمالك باستمرار خاصة بعد تألقه مع سموحة، وعلى مدار مسيرته الكروية لعب حسام حسن في 4 أندية، وهي، طلائع الجيش والداخلية وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

شارك حسام حسن مع سموحة في 154 مباراة، بدأت في موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق.

بينما شارك صاحب الـ 27 عاماً مع الداخلية في 26 لقاء، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، خلال موسم 2015/2016.

فيما شارك حسن مع طلائع الجيش في 19 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً، ليبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري العام 179 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 10 أهداف.

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل خلالهم أهداف.