شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الأهلى.. مدبولى وفخر وشكرى نجيب فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد، فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

• حراسة المرمى: محمد فوزي

• خط الدفاع: مصطفى الزناري – مروان صحراوي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي

• خط الوسط: محمد صادق – محمد عادل – أحمد مدبولي – فخر الدين بن يوسف – محمد عبد السميع

• خط الهجوم: شكري نجيب

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.