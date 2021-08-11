النقاز يقترب من العودة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأربعاء، أن الدولي التونسي حمدي النقاز اتفق مع إدارة الترجي الرياضي التونسي على فسخ التعاقد بالتراضي.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن النقاز توصل لاتفاق على فسخ التعاقد قبل نهايته بموسمين بعد انتقاله لصفوف "باب سويقة" في صفقة انتقال حر.

وكان النقاز انضم إلى الترجي في يوليو 2020، ليوقع على عقد مدته ثلاث سنوات، ليخوض رفقة فريق "الدم والذهب" 34 مباراة سجل من خلالها هدفًا وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية اقتراب حمدي النقاز من التوقيع لنادي بيراميدز بحسب تأكيدات مصدر لـ"الخليج 365" في الساعات القليلة الماضية. (طالع تفاصيل الخبر من هنا)

جدير بالذكر أن النقاز لعب في صفوف الزمالك قبل أن يترك النادي الأبيض بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.