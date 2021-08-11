وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من تجهيزات بعثة مصر في بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الهمم) المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، بدءا من 24 أغسطس الحالي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة، فإنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة.

كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه حريص خلال الفترة الحالية على تكثيف زياراته للبعثة البارالمبية، فضلا عن عقد عدة لقاءات مع أعضاء البعثة لمتابعة كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتحفيزهم قبيل المشاركة بالدورة البارالمبية.

أوضح صبحي أن البعثة المصرية البارالمبية تمتلك العديد من العناصر والأبطال الواعدين الذين سيرفعون علم مصر عاليا خفاقا في أهم محفل رياضى يشهده العالم حاليا، وهو دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية بـ49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.