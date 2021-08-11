التشكيل المتوقع.. فخر الدين وشكري نجيب يقودان الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي على التشكيل الذي سيخوض مباراة الأهلي والذي يقام ضمن الجولة 29 من عمر دوري We المصري.

ويدرس إيهاب جلال الدفع بثنائي في خط الهجوم وهما شكري نجيب والتونسي فخر الدين بن يوسف.

وجاء التشكيل المتوقع للنادي الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، محمد عادل.

خط الوسط: محمد حسن، محمد صادق، أحمد مدبولي، عماد حمدي.

خط الهجوم: شكري نجيب، وفخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 على لائحة الترتيب برصيد 33 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الذي فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.