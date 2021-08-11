ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك، فوزا صعبا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التسجيل للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية في الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

وسجل هدف الزمالك القاتل محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية التي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسه قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

وبذلك تصدر الزمالك ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 67 نقطة من 29 لقاء، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي والاسماعيلي الليلة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد

1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 64 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- سموحة 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- الجونة 37 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- الإسماعيلي 36 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي 28 نقطة.

16- أسوان 26 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

1- محمد شريف، (الأهلي)، في المركز الأول برصيد 18 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، (سيراميكا كليوباترا)، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، (الزمالك)، في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

4- عمر كمال (المصري) في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

5- أحمد سمير (طلائع الجيش)، في المركز الخامس برصيد 11 هدفا.

6- يوسف أوباما (الزمالك) رامي صبري (إنبي ) وعمرو جمال (طلائع الجيش) ومصطفى فتحي (سموحة)، فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، في المركز السادس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.