موعد قمة الأهلي والإسماعيلي الليلة.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة نارية، حيث يستضيف الأهلي، نظيره الإسماعيلي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على سيراميكا كليوباترا 4- 0، في الجولة الماضية.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 67 نقطة، متفوقا على الأهلي بفارق 3 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر بـ33 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع :

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي

أمامهم: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كهربا

الهجوم: محمد شريف

ولايزال بدر بانون غائبا عن تشكيلة الأهلى للمباريات بسبب استمرار إيجابية عينته بفيروس كورونا، وسوف يخضع لمسحة طبية جديدة اليوم، بعد أن زالت كل الأعراض و وصول درجة حرارته للمعدل الطبيعى ، كما بدأ وليد سليمان فى التدريب الخفيف بالكرة، وسوف يكون له دور فى المباريات المقبلة.

تشكيل الإسماعيلي

من المقرر أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفني للدراويش المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. محمد عادل، مروان الصحراوي، باهر المحمدى، عبد الله جمعة.

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد حسن

أمامهما.. أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد عبد السميع.

خط الهجوم.. شكري نجيب

ويفتقد الإسماعيلي خدمات حسين السيد أمام الأهلي، بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة بيراميدز، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1