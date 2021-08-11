الأرجنتيني ميسي يحلم "بإحراز لقب دوري الأبطال" مع سان جرمان

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باريس: أفاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال تقديمه كلاعب جديد في باريس سان جرمان الفرنسي أنّه يحلم بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي تُوّج معه شخصيّاً أربع مرات سابقاً.

جالساً بجانب الرئيس القطري لسان جرمان ناصر الخليفي، قال ابن الـ34 عاماً في المؤتمر الصحافي "قلت أنّ حلمي هو الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنّه (سان جرمان) المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك".

وتُوّج ميسي بلقبه الرابع الأخير في المسابقة القاريّة عام 2015 مع برشلونة الإسباني، فيما يبحث سان جرمان عن اللّقب للمرة الأولى ولهذا السبب كان من أكثر الفرق تعزيزاً لصفوفه منذ انتقال ملكيّته إلى قطر للإستثمارات الرياضية عام 2011.

ووقّع ميسي الثلاثاء عقد انتقاله إلى سان جرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث بعد الإنفصال عن برشلونة الذي دافع عن ألوانه طيلة 21 عاماً وتُوّج معه بجميع الألقاب الممكنة، بينها 10 في الدوري الإسباني و4 في دوري الأبطال من أصل 35 في جميع المسابقات.

وقال ميسي خلال تقديمه في ملعب "بارك دي برينس" أنّه "سعيدٌ للغاية" بانضمامه إلى سان جرمان، مضيفاً "أتطلّع للإجتماع بزملائي، الطاقم، وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة"، مضيفاً بأنّه كان "من الصعب جداً علي" أن يترك برشلونة "بعد هذه الفترة الطويلة".

الخليفي يرحب باللاعب الأفضل

ورحّب الخليفي بأفضل لاعب في العالم ست مرات قائلاً: "يُسعدني أنّ ليونيل ميسي اختار الإنضمام لباريس سان جرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته".

وتابع "لن نخيّب آمال جماهير باريس سان جرمان ونحن نصنع لحظة تاريخيّة والعمل الجدّي يبدأ الآن"، متطرقاً إلى مسألة هدّاف نادي العاصمة كيليان مبابي الذي لم يجدّد حتى الآن عقده (ينتهي في صيف 2022)، بالقول أنّ "كيليان باريسي، منافس بشدّة. قال أنّه يريد فريقاً قادراً على المنافسة، والآن، ليس هناك أي فريق أكثر تنافسية (من سان جرمان). لا عذر له للقيام بأي شيء آخر (سوى البقاء مع الفريق)".

ويبدو سان جرمان فريقاً لا يُقهر هذا الموسم، أقلّه على الورق، بعدما عزّز صفوفه بقائد ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر، وقائد هولندا جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقتي انتقال حر أيضاً بعد إنتهاء عقديهما مع ليفربول الإنكليزي وميلان توالياً، والنجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي.

ومن المؤكّد أنّ القوة الماليّة لسان جرمان والتخفيف من قواعد اللّعب النظيف المالي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فتحا الباب أمام نادي العاصمة الفرنسيّة لتحقيق هذه الصفقات وأبرزها ميسي بالتأكيد.

وشدّد الخليفي الأربعاء "نحترم قواعد اللّعب المالي النظيف وملتزمون باللّوائح"، مضيفاً "ما نقوم به في سان جرمان ينعكس خارجه خصوصاً على العاصمة الفرنسية".