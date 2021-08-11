الامارات | ميسي لا يعرف متي سيكون قادرا على خوض مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي لا يعرف متي سيكون قادرا على خوض مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ليونيل ميسي اليوم الأربعاء إنه كان سعيدا بالتعاقد مع باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وإنه جاهز لمساعدته في الفوز بأول ألقابه لدوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

ووافق المهاجم الأرجنتيني على البقاء في ناديه السابق برشلونة عقب انتهاء عقده في نهاية يونيو حزيران الماضي، لكن النادي الكتالوني اعترف الأسبوع الماضي بأنه لا يستطيع تحمل تكلفة عقده الجديد.

ووقع اللاعب البالغ عمره 34 عاما عقدا لمدة عامين مع خيار بعام ثالث مع النادي الباريسي أمس الثلاثاء

وأبلغ ميسي، الذي سيرتدي القميص رقم 30 وهو أول أرقامه في الفريق الأول لبرشلونة عام 2006، الصحافيين في مؤتمر

صحافي في استاد بارك دي برينس "لهذا أنا هنا. إنه ناد طموح. يمكنك أن ترى أنه مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء، حلمي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة اخرى وأعتقد أن هنا المكان المثالي لتحقيق ذلك".

واعترف اللاعب الأرجنتيني بأنه لا يعرف متى سيكون قادرا على خوض مباراته الأولى مع الفريق، لأنه لم يلعب منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وقال "لقد عدت للتو من إجازة، قضيت شهرا بعيدا عن الملعب. احتاج للقليل من الاستعداد للموسم الجديد. أتمنى أن تكون مباراتي الأولى مع الفريق قريبا، لكنني لا أستطيع تحديد موعدا. الأمر متروك للمدربين".

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