خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعباً لـ باريس سان جيرمان.. ميسي يتحدث عن مفاوضات الخليفي.. ودوري أبطال أوروبا.. ومواجهة برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن مغادرته ناديه السابق برشلونة الإسباني "لحظة صعبة بالنسبة له"، معرباً عن سعادته بالانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان وأنه سيكافح من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها فريق العاصمة الفرنسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ميسي اليوم الأربعاء مع رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بالعاصمة الفرنسية.

وقال ميسي إنه سعيد للغاية باللعب بجانب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، وبقية "اللاعبين الكبار"، لافتاً إلى أنه لا يعلم متى سيلعب أول مباراة له مع الفريق.

وأضاف النجم الأرجنتيني: "لدي رغبة كبيرة في اللعب ولكن لا أستطيع أن أعطيكم تاريخاً محدداً، فقد عدت من إجازة وسيجري ترتيب الأمر مع المدرب والفريق الفني".

ووجه ميسى الشكر لـ ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، قائلاً "أود أن أشكر الرئيس وليوناردو اللذين تواصلوا مع منذ يوم البيان بكل تعاون".

ولفت قائد برشلونة السابق إلى أن الأسبوع الأخير "كان مليئاً بالعواطف والمشاعر بالنسبة له ولأسرته"، قائلاً: "لقد قمت مع أسرتي بالتأقلم، ولكن لا يوجد أحد في العالم مستعد لتحمل هكذا تغييرات في فترة قصيرة".

وأكد أنه كان سعيد جداً بـ" الاستقبال الجنوني" من قبل مشجعي نادي باريس سان جيرمان، مؤكداً أنه سيسعى إلى تقديم موسم رائع.

وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا، اعتبر ميسي أن الفوز بالبطولة القارية "أمراً صعباً ومعقداً حتى لو كان لديك أفضل فريق في العالم"، مشيراً إلى أن باريس سان جيرمان "لديه الروح للفوز والأمر يحتاج أحيانا للحظ وهذا ما يجعل تلك البطولة مميزة وجميلة".

وتابع قائلاً: "أنا هنا لمساعدة الفريق، وأنا لدي كذلك رغبة في رفع كأس تلك البطولة مرة أخرى"، وتجدر الإشارة إلى ميسي كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة.

وقال قائد منتخب الأرجنتين إن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق الألقاب، مضيفاً: "أنا وباريس سان جيرمان نبحث عن نفس الهدف، وأنا أعرف نيمار وأنخل دي ماريا وأتعرف على بقية اللاعبين".

وأشار ميسي إلى أن الدوري الفرنسي "تطور كثيراً في الأعوام الأخيرة" بحسب قوله، مضيفاً: "لقد ساهم باريس سان جيرمان بذلك عن طريق جلب الكثير من النجوم، وكذلك سارت بقية الأندية على غراره".

وعن مواجهة فريقه السابق برشلونة في مباريات دوري الأبطال، قال ميسي: "قضيت سنوات طويلة ورائعة مع البلوغرانا، ولكنهم كان يعرفون أنني سأنضم إلى فريق قوي يستطيع تحقيق تلك البطولة، وإذا حدث وتواجهنا مع برشلونة سيكون أمرا رائعا ولكنه سيكون شعورا غريبا أن أعود إلى بيتي بقميص مختلف ولكن هذه أمور تحدث في عالم كرة القدم".

من جانبه، أكد ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، أن باريس سان جيرمان لم يخالف قواعد اللعب النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متابعاً: "لو كنا فعلنا لذلك لما تمكنا بالأساس من التعاقد مع ميسي أو غيره من النجوم".