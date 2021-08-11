دورة تورونتو: الإصابة تُجبر نادال على الانسحاب

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تورونتو: أُجبر النجم الإسباني رافايل نادال على الإنسحاب من الدور الثاني لدورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بعد معاودة الأوجاع في قدمه اليسرى، في وقت نجح فيه المصنّف أوّل الروسي دانييل ميدفيديف في التأهّل إلى الدور الثالث.

وأعلن نادال، المُتوَّج باللّقب الدورة الكنديّة خمس مرّات آخرها في النسختين الأخيرتين عامي 2018 و2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا)، إنسحابه قبل المواجهة في الدور الثاني بسبب أوجاع في القدم، وهي الإصابة التي تلاحقه منذ فترة، فأبعدته عن بطولة ويمبلدون والألعاب الأولمبية التي اختُتمت الأحد في طوكيو.

وأشار نادال إلى أنّه يواجه "هذه المشكلة منذ أشهر عدّة. الوضع ليس سعيداً بالنسبة إلي بعد كل النجاحات التي حقّقتها في كندا"، مضيفاً "سأعود إلى إسبانيا لمحاولة العودة إلى القمّة مجدّداً. في ظلّ هذه الأوجاع، لستُ قادراً على الإستمتاع".

ورأى نادال أنّه غير قادر على التنافس بنفس المستوى الذي يطمح إليه لأنّه "لا تسمح لي قدمي بالتحرّك كما أريد".

ميدفيديف يعوّض تأخّره

من جهته، تمكّن ميدفيديف الذي أُعفي كمصنّف أوّل من الدور الأول، من العبور إلى الدور الثالث بعدما عوّض تأخّره بمجموعة ليفوز على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 4-6، 6-3 و6-4.

وتوقّفت المباراة لبعض الوقت بسبب الأمطار، لكنّ ميدفيديف عاد رجلاً آخر بعد الإستئناف.

وقال "لم ألعب بشكل جيّد قبل الأمطار. لم أكن أشعر على نحو جيّد مع الكرة وكنت أخسر الكرات في الإستقبال".

وتابع "عندما عدتُ إلى الملعب، شعرت على نحو أفضل من المجموعة الأولى".

تأهّلات وإقصاءات

وفاز المصنّف ثالثاً عالميّاً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة على الفرنسي أوغو هومبير بنتيجة 6-3، 6-7 (13-15)، 6-1، ليحقّق ثأره بعدما أقصاه الأخير من الدور ثمن النهائي لمسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو.

وأُقصي الكرواتي مارين سيليتش بعد خسارته أمام المصنّف سادساً النروجي كاسبر رود 3-6، 6-3 و3-6.

وتابع الياباني كي نيشيكوري فورته التي بدأها في أولمبياد بلاده (وصل إلى ربع النهائي) ثمّ في دورة واشنطن (وصل إلى نصف النهائي) وتغلّب على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 7-6 (7-5) و6-2 في الدور الأوّل.

وفي الدور الأوّل أيضاً، تغلّب الأميركي جون إيسنر على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسهولة 6-4 و6-1.