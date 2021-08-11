شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة كأس مصر و السوبر قبل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إقامة مباريات كأس مصر و السوبر المصري الذى يجمع الأهلي و طلائع الجيش قبل إنطلاق الموسم الجديد للدوري.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الجديد في حالة إقامة مباريات الكأس و السوبر المصري في نهاية شهر سبتمبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه بداية من الموسم المقبل 2021 /2022 سيتم معاملة اللاعب السوري معاملة اللاعب الأجنبي في حالة تعاقد اي نادي معه.

حدد اتحاد الكرة عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي.