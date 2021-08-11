شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يبحث عن معادلة رقم أحمد بلال فى مواجهة الأهلى والاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر حينما يقود المارد الاحمر أمام الاسماعيلى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 لمسابقة الدوري عن معادلة الرقم التاريخى لأحمد بلال مهاجم الاهلى الأسبق فى صراع الهدافين ، حيث أحكم محمد شريف قبضته على قمة هدافى مسابقة الدوري للموسم الحالي بعدما رفع رصيده من الأهداف للرقم 18، بجانب اقترابه من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز الرابع لقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهدافا في موسم واحد بالدوري.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدف بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم أحمد بلال بالألفية الجديدة في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا وكذلك عادل رقم المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر الذى توج هدافاً للدوري برصيد 18 هدفاً.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 25 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى الرقم 18 بالدوري ولكن من الراجح جدا أن يتخطى محمد شريف هذا الرقم بكثير، حيث يتبقى 6 مباريات للأهلى في الدورى هذا الموسم والتي ستسمح لشريف بزيادة رصيده

محمد شريف ينفرد بصدارة هدافي الدوري

وانفرد محمد شريف، بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الحالية بعد وصوله إلى الهدف رقم 18 له هذا الموسم، وخلفه أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلى المعار لسيراميكا برصيد 15 هدف ويأتى فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف، وتعد نسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أرقام محمد شريف مع الاهلى

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 45 مباراة، من بينها 28 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 25 هدفا، بواقع 18 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

محمد شريف هداف من العيار الثقيل

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

محمد شريف هداف دوري الابطال الافريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكينى بذهاب الدور التمهيدى الثانى خلال المباراة التى انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.

وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولىي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائى.