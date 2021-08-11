شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع رصيده إلى 4 انتصارات متتالية قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نادي الزمالك رصيده من الانتصارات المتتالية في الدوري العام إلى 4 انتصارات، بعد الفوز الأخير الذي حققه على حساب الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام والذي أقسم على استاد الإسكندرية.

الانتصارات الأربعة المتتالية التي حققها الزمالك في الدوري جاءت كالتالي:

ـ الزمالك والاتحاد: 2/1

ـ الزمالك وغزل المحلة: 3/0

ـ الزمالك والمقاصة: 1/0

ـ الزمالك وأسوان: 3/0

وبذلك يعادل الزمالك الرقم الذي حققه الأهلي قبل أيام قليلة بعد فوزه على سيراميكا برباعية نظيفة، محققاً الفوز الرابع على التوالي في الدوري العام، وجاءت انتصارات الأهلي الأربعة كالتالي:

ـ الأهلي وسيراميكا: 4/0

ـ الأهلي ووادي دجلة: 2/1

ـ الأهلي وأسوان: 3/1

ـ الأهلي والإنتاج الحربي: 3/2

ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الاسماعيلي يوم السبت المقبل في مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الاسماعيلية.

ويتصدر الزمالك حالياً جدول مسابقة الدوري العام برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النادي الأهلي، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، ويواجه اليوم فريق الإسماعيلي بهدف استعادة الصدارة.