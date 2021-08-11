شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يغيب عن مواجهة الإسماعيلي بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر غياب أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك عن مواجهة فريقه المقبلة امام الإسماعيلي والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

وحصل اشرف بن شرقي علي الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1 ، ومن المقرر ان يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك بداية من مباراة وادي دجلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

من ناحية أخرى حرص محمد أشرف “روقا” لاعب خط وسط الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء بعد تعرضه وزملاءه أيمن حفني ومحمود حمدي “الونش” وإسلام جابر لحادث سير أثناء عودتهم بالسيارة الخاصة إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراة الاتحاد السكندري.

وأكد روقا أن الحادث كان بسبب عطل مفاجئ في إطار السيارة مما تسبب في خلل في سير السيارة وانفجار إطارها، وتابع روقا: “الحمد لله أنا وكل زملائي بخير ولم يتعرض أحد لمكروه، وفي طريقنا للعودة إلى القاهرة بشكل طبيعي”.

ويشارك الرباعي محمود الونش وايمن حفني ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الزمالك الذين تعرضوا لحادث سير بسيط علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في الساعات الاولي من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندري امس التي انتهت بفوز الزمالك 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، في التدريبات الجماعية للفريق غدا بعد نجاتهم من الحادث دون أي إصابات.

وأجري أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعي واطمأن نبيه علي عدم تعرض الرباعي لأي إصابات، وانهم عادوا لمنازلهم بأمان في الساعات الاولي من صباح اليوم، وقدم نبيه الشكر للرباعي علي مجهودهم والتزامهم في المعسكر والمباريات الأخيرة مؤكدا لهم انه فخور بجميع لاعبي الزمالك وانهم كانوا علي قدر المسئولية.

و تعرضت السيارة التي كان يستقلها الرباعي، أيمن حفنى ومحمود حمدى الونش وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا لاعبو الزمالك، لحادث سير خلال العودة من الإسكندرية إلى القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعبين أنه حدث انفجار في اطار السيارة خلال العودة من الإسكندرية، موضحًا أن اللاعبين بحالة جيدة ولم يتعرض أي منهم لأذى.