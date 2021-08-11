شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى السابق: أفشة ليس مفتاح اللعب الوحيد.. خطورة الأهلى فى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أشرف خضر نجم الإسماعيلي السابق، أن غلق المساحات على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، ليس الحل المثالي لإيقاف خطورة الأهلي اليوم أمام الدراويش وقال خضر في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": الأهلي ليس لديه رفاهية إهدار النقاط، لكن إيهاب جلال يجيد التعامل مع المباريات الكبرى، وبالتأكيد تحدث مع لاعبيه ويعرف جيداً نقاط قوة الأهلي وشخصيته، ومباريات الأهلي والإسماعيلي خارج التوقعات، والإسماعيلي أهدى وسيلعب على الطموح الذى يرضي جماهيره.

أضاف: إيهاب جلال سيلعب بطريقة 4 ـ 2 ـ 3 ـ 1، والطريقة ثابتة لا أعتقد أن تتغير اليوم، قفشة لاعب كبير لكن الأهلي فريق جماعي ولديه مفاتيح لعب كبيرة، مثلاً محمد هاني ومعلول لديهم قدرات هجومية كبيرة وعرضياتهم خطيرة، وكذلك عمرو السولية وطاهر والشحات مفاتيح لعب مهمة، وهنا تكمن صعوبة اللقاء.

واصل: الإسماعيلي لديه عناصر قوة مثل شكري نجيب ومدبولي وصادق وكثير من اللاعبين قادرين على خلق الفارق.

ويدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهما إنذاران هما محمد شريف وعمرو السولية، وفى حال حصولهما على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة انبى السبت المقبل، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي غدًا الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏