شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح الإسماعيلى الضحية السادسة فى فيلم "رايح جاى" للأهلى بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد، فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

وفي حالة فوز فريق الأهلي على نظيره الاسماعيلى سيكون النادي السادس هذا الموسم من مسابقة الدورى المصري الذي يتفوق عليه المارد الأحمر ذهابا وإيابا، بعد الفوز على الإنتاج الحربي والمقاصة، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب وسيراميكا لا سيما أن الاسماعيلى خسر أمام المارد الأحمر بهدفى بدر بانون وصلاح محسن فى الجولة 12 للمسابقة بالدور الاول.

ويدخل الأهلي مباراة الاسماعيلى وهو في المركز الثانى بجدول الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة؛ جمعها من 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب فرق مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا.

وتعادل في 7 مواجهات بالدورى أمام وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام الاسماعيلى الليلة ثم أمام إنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏